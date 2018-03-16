Bursa’nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Fidan (24), yönetimindeki 06 ED 6643 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Bakırköy kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpan sürücü, ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fidan hayatını kaybetti. Fidan’ın naaşı, Karacabey Uluabatlı Hasan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'teki insanları daha fazla bekletmeyeceğiz!
Fatih Portakal’dan İstiklal Marşı tepkisi: Bunlar çok tehlikeli konular
Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!
İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!
Gözlerini oyup, dillerini kestiler!
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum