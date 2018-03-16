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Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Bursa-İzmir yolunda meydana geldi.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Fidan (24), yönetimindeki 06 ED 6643 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Bakırköy kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpan sürücü, ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fidan hayatını kaybetti. Fidan’ın naaşı, Karacabey Uluabatlı Hasan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’na defnedilecek.

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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