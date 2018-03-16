Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Ümit Fidan (24) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa-İzmir Karayolu'nda seyreden Ümit Fidan, yönetimindeki 06 ED 6643 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Savrulan motosiklet Bakırköy kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü Fidan ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Fidan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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