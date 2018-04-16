HABER

Bariyerlere çarpan motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Doğan (17) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Doğan (17) yaşamını yitirdi.
Kaza, bu akşam İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Doğan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan Doğan ağır yaralandı. Yaralı genç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
Bir ülke daha Suriye konusunda kararını verdiBir ülke daha Suriye konusunda kararını verdi
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir maç özeti (Puan durumu)

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

İnanlar inşaat iflasını açıkladı

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.