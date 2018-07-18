HABER

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

CENAZELER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN TRABZON'A GÖNDERİLDİ Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren Ünal (24) Mustafa Dursun (21) kardeşler ile kuzenleri Mustafa Dursun'un (21) cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)

CENAZELER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN TRABZON'A GÖNDERİLDİ
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren Ünal (24) Mustafa Dursun (21) kardeşler ile kuzenleri Mustafa Dursun'un (21) cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ünal Dursun'un uzman çavuş olarak Trabzon'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Vezirköprü'ye geldiği belirtildi. Kardeşi Mustafa Dursun'un ise Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu ifade edildi. Kuzenleri Mustafa Dursun'un ise kısa bir süre önce vatani görevini yapıp askerden geldiği, ardından Ankara'da bir inşaatta çalışmaya başladığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Garajda çıkan yangın, 2 katlı evi kül ettiGarajda çıkan yangın, 2 katlı evi kül etti
Gümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyorGümüşhane'deki çatışmanın ardından PKK'lı teröristlerin izleri sürülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.