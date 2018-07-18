HABER

Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 08:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı.

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, Vezirköprü- Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde dün gece meydana geldi. Ünal Dursun yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan araçta bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa ve amcasının oğlu Mustafa Dursun yanarak hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Araçtan çıkarılan 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Van'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit olduVan'daki çatışmada yaralanan polis memuru şehit oldu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduSuşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı

Şule Çet soruşturmasında yeni skandal: Doktor rapora yazmadı, deliller karartıldı

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İstanbul'da çıplak adam dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.