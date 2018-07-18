Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Kaza, Vezirköprü- Kastamonu Karayolu Vezirsuyu mevkiinde dün gece meydana geldi. Ünal Dursun yönetimindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Ardından aracın LPG tankı patladı ve yangın çıktı. Yanan araçta bulunan sürücü ile kardeşi Mustafa ve amcasının oğlu Mustafa Dursun yanarak hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Araçtan çıkarılan 3 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular
Rus akademisyen Aleksandr Dugin: Atlantik çetesi yeni Gezi peşinde
Ünlü estetisyen, kalçasını büyüttüğü hasta ölünce böyle kaçtı!
Hangi lider kaç para maaş alıyor? İşte şaşırtan rakamlar!
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
İnternetin son fenomeni: Sevimli papağan ailesi
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum