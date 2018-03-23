Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 kişilik aile yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişilik aile yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Devrek- Ankara yolunun Başlarkadı mevkisinde meydana geldi. Dursun Demiral yönetimindeki 06 EV 6065 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Demiral, eşi Kafiye ve çocukları Muhammed ile Emir Buğra Demiral yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp, ilk müdahalede bulundu. Yaralı Kafiye ailesi üyeleri, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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