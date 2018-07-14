Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden İbrahim Aydoğdu yönetimindeki 34 RK 7772 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada İbrahim Aydoğdu, Ayşe Aydoğdu, Afet Akdağ ve 4 yaşındaki Zeynep Meyra Aydoğdu yaralandı. Yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından ters dönen araç, polis ve vatandaşlar tarafından çevrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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