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Bariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, ters döndü.

Bariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak, ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Afyonkarahisar yönüne giden Ahmet Demirer yönetimindeki 15 NG 598 plakalı otomobil, ön sol lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, ters döndü. Kazada sürücü Demirer ile otomobilde bulunan Cemalettin Özpınar, Adil Dinçer ve Süleyman Özpınar yaralandı. Yoldan geçerken kazayı görüp, duran sürücüler, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralıBariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralıBariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralıBariyerlere çarpan otomobil ters döndü: 4 yaralı

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