HABER

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:28 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı.

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası araç hurdaya döndü.
Olay, saat 22.00 sıralarında Hasdal Kavşağı Kağıthane sapağında meydana geldi. Seyir halindeki 34 ZH 8458 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta bariyerlere çarptı.

ARAÇ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çarpmanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İlk olarak diğer araç sürücülerinin yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yanan lüks araçtan geriye demir yığınları kaldı.
Kaza nedeniyle Hasdal Sapağı Alibeyköy yönü ve Kemerburgaz-TEM bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
(FOTOĞRAF)

Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.