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Bariyerlere çarpan otomobildeki anne-kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı Leman Vera Tok (23) yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı Leman Vera Tok (23) yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rukiye Nuran Tok yönetimindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı Leman Vera Tok yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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