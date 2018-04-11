Bariyerlere çarpan otomobildeki anne-kız yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı Leman Vera Tok (23) yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Rukiye Nuran Tok yönetimindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Rukiye Nuran Tok ile kızı Leman Vera Tok yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt
Liseli kıza avluda dehşeti yaşattı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
FETÖ'cülerin kirli yöntemi deşifre oldu
Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...
Depresyondan kurtulmak için öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler
CHP’yi karıştıran anket tartışması
AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum