HABER

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Sakarya’da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak takla atan pikapta bulunan 1’i ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.Kaza, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde meydana geldi.

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Sakarya’da D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak takla atan pikapta bulunan 1’i ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine gitmekte olan 54 HZ 733 plakalı pikap tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen araç, takla atarak yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada araç sürücüsü ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen biri kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Pikabın hurdaya döndüğü kaza da araç sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.