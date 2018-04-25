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Bariyerlere çarpan tır alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı, sürücü hafif şekilde yaralandı.Kaza, saat 18.30 sıralarında Ankara Caddesi’nin Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bariyerlere çarpan tır alev aldı

İzmir’in Bornova ilçesinde, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ankara Caddesi’nin Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut A. idaresindeki çatı izolasyon malzemesi yüklü 34 DN 2373 plakalı tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı. Şoför Mesut A. kendi imkanları ile yanan tırdan çıkarken çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırı söndürürken, sağlık ekipleri talihsiz şoförü ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Mesut A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, trafiğe kapanan yol tırın kaldırılmasıyla açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bariyerlere çarpan tır alev aldı

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