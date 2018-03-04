Bariyerlere çarpan TIR devrildi, sürücü yaralandı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan TIR’ın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Ankara karayolunun 90’ıncı kilometresinde, Şeyh Halil Köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat’tan Sivas’a gelen İsmail D. (26) yönetimindeki 06 JTB 17 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR yan yattı. Yaralanan sürücü İsmail D., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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