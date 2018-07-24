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Bariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarparak kontrolden çıkan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktı

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarparak kontrolden çıkan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi. TIR'dan sıçrayan alevler 20 dönüm buğday tarlası ile 5 dönüm meyve bahçesini de yaktı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nun Göksun'un Bozhüyük Mahallesi Kayapınar mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye giden Alaattin Dal (28) yönetimindeki 38 TP 517 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre bariyerlere sürterek ilerledikten sonra devrilip alev aldı.
Kazada yaralanan Alaattin Dal, yanan TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkarken, alevler yol kenarındaki İlhami Karslı ve Remzi Karslı kardeşlerin buğday tarlası ile Bayram Başak'ın meyve bahçesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 20 dönüm buğday tarlası ile 5 dönüm meyve bahçesi de yandı. Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen Alaattin Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktıBariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktıBariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktıBariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktı

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