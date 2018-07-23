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Bariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2018 08:47 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, aracın savrulan motoruna da başka bir otomobil çarptı.

Bariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı, aracın savrulan motoruna da başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM yolu Otluoğlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdar İlyas (37) yönetimindeki 34 BBU 743 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjde bulunan çam ağaçlarını ve bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Takla atan aracın motoru koparak yola düşerken, yola savrulan motora Hakan Dursun (40) yönetimindeki 34 AEE 687 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serdar İlyas yaşamını yitirdi, Hakan Dursun ise yaralandı.
Aracın yola savrulan motoruna çarpan otomobilin sürücüsü Hakan Dursun, "Bir anda ne olduğunu anlamadım. Karşıma bir karaltı çıktı" dedi.
Serdar İlyas'ın cesedi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralıBariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralıBariyerlere çarptı, motoru yola savruldu: 1 ölü, 1 yaralı

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