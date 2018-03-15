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Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

İstanbul (İHA)

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

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Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
2 / 6

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
3 / 6

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
4 / 6

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
5 / 6

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
6 / 6

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı
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