Bariyerlere saplanan otomobildeki öğretmen öldü

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA) - MALATYA'nın Darende ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplanan otomobildeki öğretmen Ahmet Duran İnce (32) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gümüşlü Dere mevkisinde meydana geldi. Ramazan Güllüoğlu yönetimindeki 44 AN 314 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, bariyerlere saplandı. Kazada, sürücü Ramazan Güllüoğlu ile araçta bulunan Muttalip Tandoğan ve Mehmet Emin Akçay yaralanırken, öğretmen Ahmet Duran İnce ise yaşamını yitirdi. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastaneye götürüldü.

Öğretmen Ahmet Duran İnce'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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