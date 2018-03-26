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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil adeta bariyerlere saplandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil adeta bariyerlere saplandı. Sürücü, ön kısmı hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolunda Akyazı’dan Kuzuluk istikametine giden Adem Ç. idaresindeki 41 FN 778 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta bariyerlere saplanan otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Kazada sürücü Adem Ç. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
3 / 6

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
5 / 6

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı
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