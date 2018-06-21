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Barkod numarasından kimliği tespit edildi, cinayet şüphelisi avukat çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin, kıyafetindeki barkod numarasından Adem Kameri'ye (44) ait olduğu tespit edildi.

Barkod numarasından kimliği tespit edildi, cinayet şüphelisi avukat çıktı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin, kıyafetindeki barkod numarasından Adem Kameri'ye (44) ait olduğu tespit edildi. Kameri'nin telefon kayıtlarından, cinayet şüphelisi olduğu belirlenen avukat N.Ç. gözaltına alındı. 70 kilo uyuşturucunun kaybolması ile ilgili çıkan tartışmada Kameri'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen N.Ç., tutuklandı.
İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos dağlarının eteklerindeki Esenler Mahallesi'nde ormanlık alanda, geçen 2 Nisan tarihinde başı gövdesinden ayrılmış, parçalanmış ceset bulundu. Çobanlar tarafından bulunan, sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen erkek cesedin, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı saptandı. Yaklaşık 3 ay önce öldürüldüğü tespit edilen ceset, yapılan otopsinin ardından DNA testine gönderildi. Testin ardından kimliğin belirlenmesi ve yakınlarına teslim edilebilmesi için Yeşilkent Mezarlığı morguna kondu. Burada 15 gün bekleyen ceset, kimliği belirlenemeyince, Yeşilkent Mezarlığı'nda kimsesizler mezarlığına defnedildi.
BARKOT NUMARASINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerinde ve çevresinde yapılan detaylı incelemeden sonuç alamayan jandarma ekipleri, cesedin üzerindeki kıyafetlerden birinin üzerindeki barkod numaranın izini sürdü. Ekipler, yapılan çalışmayla kıyafetin satıldığı yeri belirledi. Aynı kıyafetten alan yaklaşık 200 kişi tespit edildi. Çalışmayı bu yönde sürdüren ekipler, kayıp olan Yüksekova'da yaşayan evli ve 4 çocuk babası olan Adem Kameri (44) ismine ulaştı.
MEZARDAN ÇIKARILIP, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Aile cesedi tespit ederken, yapılan DNA testiyle de öldürülen kişinin Adem Karemi olduğu kesinlik kazandı. Gaziantep Kimsesizler Mezarlığı'na gömülen Adem Kameri'nin mezarı, açılarak ailesine teslim edildi. Kameri'n cenazesi, Yüksekova Kadıköy Mezarlığı'na gözyaşları arasında yeniden toprağa verildi. Cesedin kimliğinin tespitinin ardında jandarma ekipleri, Adem Kameri'nin telefon kayıtlarını incelemeye aldı, yakınlarının ifadelerine başvurdu.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ AVUKAT ÇIKTI
Kameri'nin öldürülmeden önce sık aralıklarla görüştüğü telefon numarasını teknik takibe alan ekipler, Hakkari Barosu avukatlarından N.Ç.'ye ulaştı. Adem Kameri'nin telefonla son görüştüğü kişi olan avukat N.Ç., Hatay'da yakalanarak gözaltına alındı.
KAYIP EROİN İDDİASI
Adem Kameri'nin, avukat N.Ç ile kayıp olduğu öne sürülen yaklaşık 70 kilogram uyuşturucu nedeniyle tartıştıkları, tartışmanın ardında da avukatın, Kameri'yi öldürdüğü iddia edildi. Hatay'dan İslahiye ilçesine getirilen N.Ç., suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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