Baro başkanı ve yönetimine 'görevi kötüye kullanma' davası

Davaya müdahil olmak ve meslektaşlarına destek vermek için Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nu temsilen 2 üye, Trabzon, Muğla, Tekirdağ, Kırklareli, Hatay, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Aydın illerinin baro başkanları ile Ankara, Mersin ve Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu'ndan avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Salondaki koltuklar, yetersiz kalınca diğer salonlardan koltuk takviyesi yapıldı.

Duruşmada, eski başkan Bacanlı, yargı konusu olan kararın hala arkasında olduklarını söyledi. Kararı almamaları halinde suç işlemiş olacaklarını belirten Bacanlı, şöyle dedi:

"O dönemde, Antalya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ile ilgili olarak sanık ve müşteki avukatlarına kötü muamele yapıldığına yönelik çok sayıda şikayet almıştık. Hatta bir bayan avukat, tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken erkek polis, refakat etmiş. Son olarak görevini yapmaya çalışan avukat meslektaşımıza 9 polis, saldırıyor ve şiddet uygulanıp, ters kelepçe takılarak 5 saat gözaltında tutuluyor."

Olayın ardından KOM şubeden gelecek müdafi taleplerini durdurma kararı aldıklarını kaydeden Bacanlı, "Biz 55 gün boyunca avukatların can güvenliliğinin sağlanması için 7 kez yazılı girişimde bulunduk. Ayrıca, şiddet uygulayan polisler hakkında soruşturma açılıp açılmadığı yönünde de bilgi istedik. Tüm girişimlerimiz yanıtsız kaldı. Biz de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na adı geçen 8 polisle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ardından, bu polislerle ilgili soruşturma başlatıldı. Biz de KOM şubeden müdafi taleplerini durdurma kararını kaldırdık. Zaten bu kararımız başından beri kadınlar ve 18 yaş altı çocukları kapsamıyordu. Dolayısıyla bu süreçte de kimse mağdur olmadı. Halen kararımızın arkasındayız. Avukatlık onurunu korumak için yaptık” diye konuştu.