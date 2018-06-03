Baro başkanlarından ortak tepki: İşkence insanlık suçudur

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ, Diyarbakır ve Van barolarına üye avukatlar, Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyü Binahare mezrasında, operasyona çıkan askerler tarafından dövüldükleri iddia edilen çobanlar Nasır Taş ile Ramazan Aktaş'ı ziyaret etti. Üç baro başkanı, işkencenin bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Şemdinli'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Binahare mezrasında yaşayan Nasır Taş ile Ramazan Aktaş, koyunları ile birlikte 4 gün önce gittikleri yaylada operasyon yürüten askerler tarafından dövüldüklerini iddia etti. Nasır Taş ve Ramazan Aktaş, kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'deki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hakkari Barosu Başkanı Zeydin Kaya, Van Barosu Başkanı Murat Timur ile Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, bir grup avukatla olayın yaşandığı Binahare mezrasına giderek, Nasır Taş ve Ramazan Aktaş ile görüşüp, bilgi aldı. İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE BİR İNSANLIK SUÇUDUR Baro başkanları daha sonra Şemdinli ilçesine geçerek konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya,31 Mayıs günü Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde koyunlarının başında olan 4 çobanın, bölgede görevli 5 asker tarafından uzun süre alıkonulup, darp edildiğini ileri sürdü. Avukat Kaya, "Hakkari, Diyarbakır ve Van baro başkanları olarak avukat arkadaşlarımızla olayın yaşandığı Yufkalı ve Korgan köylerinde mağdurlarla ve tanıklarla birebir görüştük. Buna ilişkin bu beyanları raporlarımıza dökeceğiz. Öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz; İşkence ve kötü muamele bir insanlık suçudur. Yetkililerle yapılan görüşmelerde söz konusu askerlerle ilgili soruşturmanın devam ettiği, mağdurların ve tarafların beyanları alındığını öğrendik. Biz bu olayın takipçisi olacağız" dedi. Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ise darp iddiaları ile ilgili tuttukları raporu yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Ssoruşturmanın henüz jandarmada olduğunu, savcılığa aktarılmadığı, dosyanın savcılığa iletilmediği yönünde mağdurlar tarafından bize bilgi verildi. İşkence bir insanlık suçudur. Biz barolar, hukukçular asla ve asla işkenceyi kabul etmedik, etmeyeceğiz. Nerede olursa olsun, işkenceye ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz sürecektir." 'SUÇA KARIŞAN KİŞİLER CEZASINI ÇEKMELİ' Van Baro Başkanı Timur da darp iddialarına yönelik önemli bulgulara rastladıklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Çok geniş kapsamlı ve hakikaten önemli bulgular bu dosyada söz konusu. Bizler, 3 baro olarak raporumuzu hazırladıktan sonra, birkaç gün içerisinde bu bulgularımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işkencedeki cezasızlık olgusu bu toplumda duygusal bir ayrışma desteklemektedir. Bu açıdan hükümete, siyasi iktidara çok önemli bir görev düşüyor. Birincisi, bu dosyada derhal şeffaf bir soruşturma yapılabilmesi için, mutlaka avukatların dosyaya erişimi sağlanması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımızın bu dosyaya erişiminin sağlanamadığını, hukuka aykırı bir şekilde engellendiğini görmekteyiz. İkincisi, soruşturmanın selameti açısında bağımsız, objektif bir soruşturma yürütülmesi için derhal bu suça karışmış olan kişiler ki; bunlar teshişlendi. Net bir şekilde ortaya konulmuş, derhal görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Derhal bu şüphelilerin yetkili mahkeme önüne çıkarılıp tutuklanması gerekiyor."

