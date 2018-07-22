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Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 00:06 | Son Güncelleme

Bartın'ın İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde sahile varil vurdu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, kimyasal buluntuya rastlanılmadı.

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bartın İnkum sahilinde kumsalda varil gören cankurtaranların bilgi vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi. İçinde ne olduğu tespit edilemeyen varil, özel kıyafetli AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kıyıya alındı. Kumsal jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile çevrilirken, varile kimse yaklaştırılmadı. AFAD ekipleri varilde inceleme yaptı.

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İNCELEME YAPILDI

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, Akşam saatlerinde İnkum sahilinde bir varil bulunduğu ihbarını aldıktan sonra ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Hemen olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık. Ve özel kıyafet giyen arkadaşlarımız varilde inceleme yaptı. İlk belirlemelerimize göre, kimyasal herhangi bir buluntuya ya da sızıntıya rastlanmadı. Varilin akıbeti detaylı incelememizin ardından belli olacak diye konuştu.

DHA

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