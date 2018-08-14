Bartın'da sahte hoca suçüstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini 'İmamım' diye tanıtan R.K.'nin, irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, R.K.'yi Kırtepe Mahallesi'ndeki parkta, daha önce güvenini kazandığı kadına muska verdiği sırada yakaladı

"AMAN ÇARPILIRSINIZ, AMAN DOKUNMAYIN"

Muska yazdıran kadın, polislerin baskını sırasında, "Bu şahıs hoca, aman çarpılırsınız, aman dokunmayın. Benim kaynanam çok yaşlı. Huzursuzluk verdiği için bana kötü konuşuyordu. Ben de onun tatlı dille bana yaklaşması için hocaya 2 adet muska yazdırdım" dedi.

KAYNANA İLE İYİ GEÇİNME MUSKASI

Sözde muskanın yazılı olduğu kağıdı bal veya reçel ile ıslatarak, kaynanasına yedireceğini, ikinci muskayı da sürahiye atıp, 3 gün beklettikten sonra kayınvalidesine içereceğini belirten kadın, eşinin annesiyle bu sayede iyi geçineceklerini öne sürdü.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Polis ekipleri, gözaltına aldığı R.K.'yi polis merkezine götürdü. R.K.'nin, 'tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet'ten cezaevinde yattığı, 'nikah kıymak' ve 'insanların dini duygularıyla oynamak'tan hakkında adli makamlarca işlem yapıldığı tespit edildi. R.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Öte yandan polislerin yaptığı baskın, çay bahçesinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.