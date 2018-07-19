Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da 15 gün önce kaybolan ve cesedi varil içerisinde ırmakta bulunan Şükrü Keskin'in cinayet zanlılarının cesedi el arabasında taşıma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Öldürülerek bacakları kesildikten sonra varille ırmağa atılan Şükrü Keskin’in cinayet zanlıları Hulusi G. ve Sercan A.'nın emniyetteki sorguları sürüyor.
Öte yandan zanlılar olayın yaşandığı evin önünde cinayeti nasıl işlediklerini ayrıntılarıyla anlattı. Katil zanlılarının emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
İHA
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