Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın, Aydın, Bursa ve Ankara'da operasyon düzenledi. Ekipler, eş zamanlı operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Bartın Devlet Hastanesi'nin eski başhekimlerinden S.K. olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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