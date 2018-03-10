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Bartın’da 2 katlı ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

BARTIN'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar yangın anını cep telefonu ile görüntüledi. Yangın, gece yarısı Kavlak köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Cevat Günay’a ait 2 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada uykuda olan Günay ailesi, dumanların arasından kendilerini dışarıya attı. Köylülerin haber verdiği itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin uzun süren uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Çatıyı tamamen kaplayan alevlere köylülerin müdahale etmesi ve panik anları köyde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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