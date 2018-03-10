HABER

Bartın’da 51 farklı hırsızlık olayında 15 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

Bartın’da farklı tarihlerde meydana gelen 51 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 35 kişiden 15’i tutuklandı.Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 51 hırsızlık olayına karışan 35 kişiyi gözaltına aldı.

Bartın’da 51 farklı hırsızlık olayında 15 kişi tutuklandı

Bartın’da farklı tarihlerde meydana gelen 51 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 35 kişiden 15’i tutuklandı.
Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 51 hırsızlık olayına karışan 35 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 270 bin TL değerinde ziynet eşyalarının da bulunduğu hırsızlıktan elde edilen malzemeler ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 15’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da 51 farklı hırsızlık olayında 15 kişi tutuklandı

Bartın’da 51 farklı hırsızlık olayında 15 kişi tutuklandı

Bartın’da 51 farklı hırsızlık olayında 15 kişi tutuklandı

FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktıFETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı'Yardımcı doçentlik' kadrosu resmen kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği (Maç özeti)

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

TSK açıkladı! Lider kadrodaki terörist öldürüldü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Arkadaşlar arasındaki kavgayı ayırmak isterken canından oldu

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Su doldurmaya gittiği çeşmede ölüsü bulundu

Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 23 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.