Bartın’da 51 farklı hırsızlık olayında 15 kişi tutuklandı

Bartın’da farklı tarihlerde meydana gelen 51 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 35 kişiden 15’i tutuklandı.

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 51 hırsızlık olayına karışan 35 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 270 bin TL değerinde ziynet eşyalarının da bulunduğu hırsızlıktan elde edilen malzemeler ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 15’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.