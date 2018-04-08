Bartın'da ateş edilerek öldürülen iki yunus kıyıya vurdu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen iki yunus kıyıya vurdu. Yunuslarda kurşun izlerine rastlandı. İnkum sahilinde kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki iki yunusun tabanca ile ateş edilerek öldürüldükleri öne sürüldü. Bazı kişiler ölü yunusları görünce fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ölü yunuslar gömülmek üzere çöp döküm alanına götürüldü.
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