HABER

Bartın'da ateş edilerek öldürülen iki yunus kıyıya vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen iki yunus kıyıya vurdu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'ın tatil beldesi İnkum'da tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen iki yunus kıyıya vurdu. Yunuslarda kurşun izlerine rastlandı. İnkum sahilinde kıyıya vuran yunusları gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki iki yunusun tabanca ile ateş edilerek öldürüldükleri öne sürüldü. Bazı kişiler ölü yunusları görünce fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ölü yunuslar gömülmek üzere çöp döküm alanına götürüldü.

Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Üniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildiÜniversitede katliam yapan saldırgan için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Küçükçekmece'den Suudi Arabistan'a! Emniyet affetmedi

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.