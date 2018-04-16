Bartın’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bartın’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Gürgenpınarı çimento fabrikası kavşağında meydana geldi. Çimento fabrikasından çıkış yapan Nurettin Ergül (48) idaresindeki 74 BR 730 plakalı kamyon kavşağa yaklaştığı sırada Bartın’dan İnkumu istikametine giden Nurullah Uçar (24) idaresindeki 74 AN 277 plakalı otomobil ve Yaşar Akçil (49) idaresindeki 06 FK 3355 plakalı pikap ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 06 FK 3355 plakalı pikap ile 74 AN 277 plakalı otomobilde bulunan 6 yaralı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bartın Devlet Hastanesine yaralı olarak götürülen otomobil sürücüsü Nurullah Uçar ve yanındaki yolcu Yusuf Sarıel kazada hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan Kaza yerine getirilen çekici marifetiyle araçların kaldırılmasının ardından Bartın İnkumu yolu çift yönlü trafiğe açıldı. Kazada Ahmet Akçil (48), Mehmet Bağrıyanık (43), Mustafa Keleş (50), Yaşar Akçil’in Bartın Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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