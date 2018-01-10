Bartın'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'sinin esnaf, birinin ise öğretmen olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.