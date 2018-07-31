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Bartın'da inşaatta iskeleden düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde viyadük inşaatında çalışan işçi İbrahim Tutan (54), iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Bartın'da inşaatta iskeleden düşen işçi öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde viyadük inşaatında çalışan işçi İbrahim Tutan (54), iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Kurucaşile ilçesine bağlı Meydan Köyü'nde meydana geldi. Bartın-Sinop arasında devam eden Batı Karadeniz yol inşaatında çalışan İbrahim Tutan, viyadük çalışması sırasında yaklaşık 10 metrelik iskeleye çıktı. Tutan, iskelede çalıştığı sırada dengesini yitirerek, toprak zemine düştü. Mesai arkadaşları İbrahim Tutan'ı kanlar içersinde yerde görünce 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Tutan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutan'ın cesedi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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