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Bartın’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon gerçekleştirdi.

Bartın’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına olay yerinde alınırken, yapılan aramada, Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 10 parça tarihi obje, 1 jeneratör, 1 su motoru ve kazı çalışmasında kullanılan 18 alet ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bartın’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Bartın’da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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