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Bartın'da kaçak kazıya 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, define için kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bartın'da kaçak kazıya 4 gözaltı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, define için kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi suçüstü yakalandı.
Ulus Eldeş köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Jandarmanın yaptığı baskında 4 kişi gözaltına alınırken, aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 10 parça tarihi obje, 1 jeneratör, 1 su motoru ve kazı çalışmasında kullanılan 18 alet ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bartın'da kaçak kazıya 4 gözaltıBartın'da kaçak kazıya 4 gözaltıBartın'da kaçak kazıya 4 gözaltı

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