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Bartın'da manavı öldüren zanlılar adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Bartın'da, Şükrü Kesgin'i öldürerek cesedini varile koyup ırmağa atan Hulusi Göksu ve Sercan Albayrak, 'kasten adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDILAR
Bartın'da, Şükrü Kesgin'i öldürerek cesedini varile koyup ırmağa atan Hulusi Göksu ve Sercan Albayrak, 'kasten adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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