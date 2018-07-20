Bartın'da manavı öldüren zanlılar adliyede (2)

TUTUKLANDILAR
Bartın'da, Şükrü Kesgin'i öldürerek cesedini varile koyup ırmağa atan Hulusi Göksu ve Sercan Albayrak, 'kasten adam öldürme', 'hırsızlık' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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