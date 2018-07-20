Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde köyden ilçe merkezine giden minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu devrildi. Yaralanan 8 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Kurucaşile Meydan köyünde meydana geldi. Sarıderesi ve Paşalılar köyünden aldığı yolcuları ilçeye götüren İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada, sürücü İsmail Eser ile birlikte 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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