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Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 13:15 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde köyden ilçe merkezine giden minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu devrildi.

Bartın'da minibüs devrildi: 8 yaralı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde köyden ilçe merkezine giden minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu devrildi. Yaralanan 8 kişi hastanede tedaviye alındı.
Kaza, sabah saatlerinde Kurucaşile Meydan köyünde meydana geldi. Sarıderesi ve Paşalılar köyünden aldığı yolcuları ilçeye götüren İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 minibüs, iddiaya göre freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada, sürücü İsmail Eser ile birlikte 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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