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Bartın'da otomobilin çarptığı işçi servisi devrildi: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 12:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)- BARTIN'da, yolcu almak için yol kenarında duran işçi servisine otomobil çarptı. Minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Bayırdüzü köyünde meydana geldi. Bartın yönüne giden 48 yaşındaki İbrahim Kırmızı yönetimindoeki 25 LF 393 plakalı otomobil, yolcu almak için yol kenarında duran 35 yaşındaki Mehmet Serkan Sümen yönetimindeki 74 DB 279 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan kanala devrildi. Kazada, minibüste sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada sürücüler Mehmet Serkan Sümen, İbrahim Kırmızı ile birlikte minibüste bulunan Arzu Acar (27), Bahri Akın (38), Esin Kaya (26), Fahri Akın (33), Rafiye Çevik (42), Fadime Kalaycı (30), Nuray Uzun (42), Aysel Çelikoğlu (35), Eda Altunöz Yaşar (30), Döndü Pamuk (23), Hayriye Yılmaz (23), Serpil Yılmaz (33), Nurgül Çiftçi (44) ve Türkan Adalı (47) yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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