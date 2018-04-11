HABER

Bartın'da patpat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bartın'da patpat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın- Kastamonu yolu Ağaköy mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden aldığı çimentoyu köydeki evine götüren Ahmet Çetinkaya'nın kullandığı patpat sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, patpatta bulunan Nedai Atalay (52) olay yerinde yaşamını yitirirken, yola savrulan Ahmet Çetinkaya ve Muammer Özden ise yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bartın'da patpat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yinelediGökçek'ten La Casa De Papel çıkışı! İddiasını yineledi
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Fidel Okan'ın sözleri kavga çıkardı! 'Bahçeli dansöz kıyafeti giydiği için...'

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Cinnet getirdi, polis araçlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

19 yaşındaki gencin sır ölümü: Hastaneye kim götürdü?

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

Kocaeli'de dünden bu yana kendisinden haber alınamıyordu! Cesedi denizde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.