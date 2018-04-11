Bartın'da patpat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın- Kastamonu yolu Ağaköy mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden aldığı çimentoyu köydeki evine götüren Ahmet Çetinkaya'nın kullandığı patpat sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, patpatta bulunan Nedai Atalay (52) olay yerinde yaşamını yitirirken, yola savrulan Ahmet Çetinkaya ve Muammer Özden ise yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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