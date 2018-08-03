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Bartın'da sahte ürün operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

BARTIN'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ev araç ve gereçlerinden oluşan 100 sahte ürün ele geçirildi.

Bartın'da sahte ürün operasyonu: 4 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ev araç ve gereçlerinden oluşan 100 sahte ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasankadı beldesinde 'Marka ürünlerin ismini taklit edip, orijinal gibi satışa sunan' suç şebekesine operasyon düzenledi. İhbarın ardından şüphelileri 2 hafta teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, 2 kişiyi Kozcağız beldesinde 2 kişiyi ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobillerinin içinde gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda, imitasyon ürünler ve bir miktar uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi.
Jandarma karakolunda ifadeleri alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Bartın'da sahte ürün operasyonu: 4 gözaltıBartın'da sahte ürün operasyonu: 4 gözaltı

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