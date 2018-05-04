Bartın'da şoförü öldürdüğü iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, kayıp olarak aranan şoför Murat Gülbal'ın (35), sevgilisi olduğu iddia edilen Şadiye Özçetin'in evinde boğularak, öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet şüphelisi Bahattin Özen ile ona yardım ettiği öne sürülen Özçetin tutuklandı.

Bartın'da, işe gitmek için cuma günü evinden çıkan Murat Gülbal'dan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ile aile üyelerinin arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Gülbal'ın geçen cuma günü Demirciler Mahallesi'nde oturan sevgilisi Şadiye Özçetin'in evine girdiği belirlendi. Özçetin, gözaltına alındı, emniyette çelişkili ifadeler verince, evinde arama yapıldı. Aramalarda, kan izlerine rastlanıldı. Tekrar sorguya alınan Özçetin, ifadesinde, Murat Özbal'ın kalp krizi geçirdiğini, korkudan kimseye haber veremediğini ve gömdüğünü söyledi.

Polis, Özçetin'in tek başına bunu yapacağına inanmayarak, sorguyu sürdürdü. Özçetin, cuma günü Murat Gülbal ile kahvaltı yaptıklarını, bu sırada kendisine ilgi duyan arkadaşının eşi Bahattin Özen tarafından telefonla arandığını, evde birinin olup olmadığını sorduğunu; kendisinin de evde erkek arkadaşı olduğunu söylediğini belirtti. Özçetin, Bahattin Özen'in eve gelerek, Murat Gülbal'a saldırdığını ve boğuşma çıktığını; Özen'in evde bulunan havlu ile Gülbal'ı boğduğunu söyledi. Şadiye Özçetin, Bahattin Özen'in çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek, olayı kimseye anlatmaması yönünde tehditte bulunduğu ifadesinde belirtti. Polis, Bahattin Özen'i de gözaltına alındı.

Şadiye Özçetin'in ifadesi üzerine polis ekipleri, evin yanında bulunan deponun altına gömülen Murat Gülbal'ın cansız bedenini çıkardı. Gülbal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şadiye Özçetin ile Bahattin Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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