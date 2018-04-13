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Bartın’da tacizci ihbarı emniyeti alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Bartın’da tacizci ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Tuna Mahallesi’nin farklı noktalarında önlem alarak ihbarı yapılan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.Öğrencilerin; öğlen arası okullarından kaldıkları yurda yürüdükleri esnada 60 yaşlarında bir erkek şahsın araçların arasında telefon ile görüştüğünü ve pantolonunun fermuarı açık şekilde cinsel organını gösterdiği iddiaları üzerine öğretmenlerine haber verdiler.

Bartın’da tacizci ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, Tuna Mahallesi’nin farklı noktalarında önlem alarak ihbarı yapılan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Öğrencilerin; öğlen arası okullarından kaldıkları yurda yürüdükleri esnada 60 yaşlarında bir erkek şahsın araçların arasında telefon ile görüştüğünü ve pantolonunun fermuarı açık şekilde cinsel organını gösterdiği iddiaları üzerine öğretmenlerine haber verdiler. Öğretmenlerin 155 polis imdat telefonunu arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan ekipler, eşkali bildirilen kişiyi Tuna Mahallesi Bahçe Sokak üzerinde arama çalışması başlattı. Şüpheli R.A. kısa sürede yakalandı. Üst araması yapan ekipler R.A.’nın üzerinden çıkan 10 santim uzunluğundaki bıçağa da el koydu.
R.A.’nın daha önce de taciz olayına karıştığı gerekçesiyle işlem gördüğü öğrenildi. Doktor muayenesi için Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülen R.A., gazetecilerin taciz iddialarıyla ilgili soruları üzerine “Doğru değil iftira atıyorlar” diye cevap verdi.
Bartın Devlet Hastanesi’nde kontrolden geçirilen R.A. ifadesi alınmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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