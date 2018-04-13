Bartın’da tacizciye tutuklama

Bartın’da öğrencilere tacizde bulunan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Tuna Mahallesi’nde öğlen arası okuldan kaldıkları yurda giden öğrenciler, öğretmenlerine 60 yaşlarında bir şahsın pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını gösterdiğini anlattı. Bunun üzerine okuldaki öğretmenler polise haber verdi. Kısa sürede yakalanan R.A. adlı şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Cezaevi’ne gönderildi. R.A’nın daha önce de taciz suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
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