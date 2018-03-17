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Bartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

BARTIN'da, polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eserler ve 4 kılıç bastonla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eserler ve 4 kılıç bastonla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri satmak için müşteri arayan kişileri takibe aldı. 2 kişi polisin operasyonu ile Ağdacı mevkiinde durdurulan otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bronz ibrik, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olabileceği düşünülen 20 sikke, 4 kılıç baston, 2 hançer, üç parça halinde Ermeni kilisesi sefer tası ele geçirildi.
Şüpheliler O.Y. ve A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Bartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildiBartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildiBartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildiBartın'da tarihi eser ve kılıç bastonlar ele geçirildi

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