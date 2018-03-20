Bartın’da trafik kazası: 1’i ağır 6 yaralı

Bartın’ın Kozcağız beldesi Horozlar mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın Kozcağız karayolunun Horozlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Horozlar mevkinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, 1’i ağır 6 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar R.K.(57), A.K.(37), Ö.K.(32), S.K.(25), Ş.B.(21) ve M.K. (16), ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kaza ile ilgili olarak tahkikat başlattı.
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