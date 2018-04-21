Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

Bartın genelinde park sorunu ve ulaşım yollarının dar olması nedeniyle ciddi bir trafik problemi yaşanırken tüm bu olumsuzlukların üzerine yanlış ve hatalı parklanmalar eklenince şehir içi trafiğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Bartın Kent Merkezinin içinde yaşanan trafik sorunu nedeniyle araç sürücülerini mahalle aralarına gelişi güzel araç park etmeye başladı. Garaj önleri, evlerin bahçe kapıları önüne gelişi güzel bırakılan araçlar nedeniyle Bartın Trafik şube ekipleri kendi denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları değerlendirerek araç sürücülerine ulaşmaya çalışıyor. Telefonla ulaşılamayan araç sürücülerinin araçları ise çekici marifetiyle kaldırılıyor.
Edinilen bilgiye göre trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kurallara uymayan sürücülerin araçları çekici marifetiyle kaldırılacağı belirtildi.
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Son dakika! Bakan İsmet Yılmaz Öğrenciye tablet yerine klavyeli bilgisayar verilecek
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum