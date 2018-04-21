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Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Bartın genelinde park sorunu ve ulaşım yollarının dar olması nedeniyle ciddi bir trafik problemi yaşanırken tüm bu olumsuzlukların üzerine yanlış ve hatalı parklanmalar eklenince şehir içi trafiğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.Bartın Kent Merkezinin içinde yaşanan trafik sorunu nedeniyle araç sürücülerini mahalle aralarına gelişi güzel araç park etmeye başladı.

Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

Bartın genelinde park sorunu ve ulaşım yollarının dar olması nedeniyle ciddi bir trafik problemi yaşanırken tüm bu olumsuzlukların üzerine yanlış ve hatalı parklanmalar eklenince şehir içi trafiğinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
Bartın Kent Merkezinin içinde yaşanan trafik sorunu nedeniyle araç sürücülerini mahalle aralarına gelişi güzel araç park etmeye başladı. Garaj önleri, evlerin bahçe kapıları önüne gelişi güzel bırakılan araçlar nedeniyle Bartın Trafik şube ekipleri kendi denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları değerlendirerek araç sürücülerine ulaşmaya çalışıyor. Telefonla ulaşılamayan araç sürücülerinin araçları ise çekici marifetiyle kaldırılıyor.
Edinilen bilgiye göre trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kurallara uymayan sürücülerin araçları çekici marifetiyle kaldırılacağı belirtildi.

Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

Bartın’da trafik kurallarına uymayan araçlar çekici ile kaldırılıyor

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