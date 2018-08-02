Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Ö.Ç adlı kişiyi kaldığı Kışla Köyü?ndeki eve baskın yaptı. Evde ve bahçede yapılan aramada 81 gram esrar maddesi, 100 adet kenevir tohumu, 3 adet elektirikli fünye ile 4 adet dinamit lokumu ele geçirdi. Ö.Ç jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

