Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bartın’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Geriş Köyü ve Kozcağız beldesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Adli arama kararı gereği ikametlerde yapılan aramada (1) adet 9 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait (1) adet şarjör ve (14) adet fişek, yaklaşık (50) gr toz esrar olduğu değerlendirilen madde, (5) gr kenevir tohumu ve (2) paket esrar sarmada kullanılan sigara kağıdı ele geçirildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.