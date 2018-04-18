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Bartın’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ’skunk’ adlı uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ’skunk’ adlı uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde polis ekipleri tarafından takibe alınan A.E., O.A., C,K. ve S.A .isimli şahıslardan kullanılmaya hazır 4 parça halinde 6.02 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 17 adet fişek halinde 29,82 gram skunk maddesi, 46 adet extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.

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