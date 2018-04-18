Bartın’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Bartın’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ’skunk’ adlı uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde polis ekipleri tarafından takibe alınan A.E., O.A., C,K. ve S.A .isimli şahıslardan kullanılmaya hazır 4 parça halinde 6.02 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 17 adet fişek halinde 29,82 gram skunk maddesi, 46 adet extacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 3’ü tutuklanırken bir kişi serbest bırakıldı.
İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı
İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan öldürüldü!
Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı
Bebeğini bırakıp festivale koştu! Çiçeği burnunda anneye tepki yağıyor
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum