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Barzani’nin ikiz kardeşi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi Dilovan Barzani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yeğeni Dilovan Barzani, Erbil’de 51 yaşında hayatını kaybetti.Mesud Barzani twitter hesabından yayınladığı paylaşımda, “2 Nisan 2018 sabahında İdris Barzani’nin oğlu Dilovan İdris Barzani’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullandı.Dilovan Barzani kardeşi Neçirvan Barzani’nin sosyal işlerden sorumlu yardımcısıydı.Dilovan Barzani için, 3 gün sürecek cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi Dilovan Barzani kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yeğeni Dilovan Barzani, Erbil’de 51 yaşında hayatını kaybetti.
Mesud Barzani twitter hesabından yayınladığı paylaşımda, “2 Nisan 2018 sabahında İdris Barzani’nin oğlu Dilovan İdris Barzani’nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Dilovan Barzani kardeşi Neçirvan Barzani’nin sosyal işlerden sorumlu yardımcısıydı.
Dilovan Barzani için, 3 gün sürecek cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

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